Украина должна победить – на Западе раскрыли, что уже начали обсуждать насчет ВСУ

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Украина должна победить в военном конфликте довольно скоро. Потому Британия решила обсуждать с союзниками по Североатлантическому альянсу поставки официальному Киеву танков «Леопард-2», а также другую современную технику для ведения боевых действий», – сказал в начале Клеверли.

Затем он добавил, что именно военные поставки являются лучшим способом для сохранения наибольшего количества жизней.

«Мы бы очень хотели, чтобы все государства присоединились к такого рода помощи как можно раньше. Однако каждый из них может выбирать самостоятельно, как и когда поддерживать Украину», – заключил глава МИДа Британии.

Как сообщалось ранее, в Сети всплыло видео, где Соловьев заявляет, что войну против Украины может развязать только преступник (видео).