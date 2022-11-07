Источник сказал, когда начнутся бои за Херсон: были названые точные сроки

Стало известно, что Запад ждет соответствующих решений от Вооруженных сил Украины по освобождению юга. Как сообщил источник, один из ключевых представителей США Джордж Салливан уже обсудил с президентом Украинского государства Владимиром Зеленским сроки наступления.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что Салливан обсуждал с Зеленским факт возможных сроков по контрнаступлению на Херсон. В данный момент для Администрации лидера Америки Джозефа Байдена это является главной целью в борьбе с РФ, если речь идет о сегодняшнем этапе войны», – сообщил источник.

Далее он добавил, что Зеленский вроде как заверил Салливана в важном решении. Если инсайдер прав, то ВСУ начнут атаку на Херсон уже на этой неделе. Однако более точная дата, увы, пока неизвестна широкому кругу людей.

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