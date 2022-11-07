Врачи ответили, как легко очистить легкие: назван простой рецепт

Как известно, немало людей страдают из-за проблем с легкими. В большинстве своем данная проблема касается, в первую очередь, курильщиков или жителей регионов с плохой экологией. Однако в данный момент у врачей есть рецепт, как улучшить работу столь важного органа.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Что нужно для напитка

Для приготовления лечебной смеси понадобятся: небольшой кусочек корня имбиря; 400 г сахара, 2 ст. л. куркумы; 400 г очищенного и порезанного на дольки чеснока; 1л воды.

Инструкция

Налейте воду в кастрюлю, поставьте на огонь, доведите до кипения, добавьте чеснок, имбирь, сахар, куркуму. Сахар добавьте в последнюю очередь. Варите смесь на медленном огне, пока половина воды не выкипит, снимите кастрюлю с плиты, содержимое перелейте в банку, остудите, затем поместите в холодильник.

Особенности применения

Готовую смесь принимайте каждое утро на голодный желудок, две столовые ложки 1 раз в день. Это поможет вашим органам дыхания быстрее восстановиться.

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