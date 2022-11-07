В России «потролили» погибшего в Украине военного: офицер ВСУ показал, что появилось на фото

Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц» обратил внимание, какой стенд вывесили в одном из заведений Российской Федерации. На нем изображен участник СВО, который погиб при выполнении боевого задания, однако была замечена весьма странная деталь.

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Об этой информации сообщил Штефан в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что стенд находится в одной из школ, в которой учился ранее мужчина. Из-за того, что изображение засвечено, к сожалению, ФИО погибшего остались неизвестными. При этом на первый взгляд на стенде нет ничего примечательного: фото и биография военного. Но полковник ВСУ заметил важную деталь.

«На этой табличке прекрасно все: зажмуренный пилот России и украинский СУ-27, который, вероятно, и стал его проводником в ад», – сообщил блогер.

Как оказалось, действительно, по какой-то причине создатели стенда изобразили на нем именно то боевое судно, которое состоит на вооружении ВСУ.

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