РФ намерена атаковать еще одно направление Украины: стало известно, какой регион в опасности

Не так давно российские оккупанты начали активизироваться в одной из направлений, которое особенно остро может восприниматься даже президентом страны Владимиром Зеленским. Речь идет о Родине президента, а именно Кривом Роге.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал партии «СВОИ Кривой Рог», передает «УРА-Информ».

В самом начале было отмечено, что уже сейчас военные силы Российской Федерации начали перегруппировывать свои войска в направлении Кривого Рога. Кроме того, в партии утверждают, что усиливают группировки за счет артиллерии, а также средств ПВО. То же самое касается налаживания системы материально-технического обеспечения.

Однако ближе к концу было добавлено, что в целом ситуация в Днепропетровской области и Криворожском районе в частности относительно спокойная. ВСУ охраняют территорию не только города, но и близлежащих населенных пунктов от обстрелов российских ракет.

Временем ранее сообщалось, что Порошенко решил по-своему остановить Путина: стало известно, к чему призвал экс-президент союзников.