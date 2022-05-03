Спорт

УЕФА принял новое решение по клубам РФ: подробности

Лига чемпионов решила по-своему отреагировать на вооруженную агрессию Российской Федерации против Украинского государства. На сей раз эксперты приняли решение о том, чтобы футбольные клубы РФ были еще больше отрезаны от Запада.

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Об этой информации сообщил бывший нардеп Борислав Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«УЕФА решил запретить футбольным клубам Российской Федерации участвовать в Лиге чемпионов, а также Лиге Европы. Пока что на сезон 2022 и 2023 годов. То есть, клубы и сборные страны-агрессора были отстранены от того, чтобы участвовать в международных турнирах. Причиной послужило то, что Россия вторглась в Украину и начала убивать мирных жителей», – написал в начале Береза.

В конце он добавил, что отныне российский футбол оказался в глубоком кризисе. Бывший политик Украины уверен в том, что такие большие клубы, как ЦСКА, Зенит и Спартак больше не побывают на стадионах мировых держав.

Напомним, был опубликован медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

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