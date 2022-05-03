Российскую армию снова разгромили: украинская контратака приносит новые успехи

Война в Украине продолжается уже больше двух месяцев.

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Репортер Джек Детч сообщает со ссылкой на источники в Пентагоне, что украинцы успешно контратакуют под Харьковом. Русские рассчитывали захватить город, который откроет им путь к захвату Донбасса, но у них большие проблемы в Харьковской области. Украинцам удалось отбить наступление русских уже в 40 км от Харькова.

Сообщения о поражении русских из Харьковской области в последние дни появлялись все чаще. Недавно украинцам удалось уничтожить командные пункты армии Путина в районе города Изюм в Харьковской области, сообщил советник президента Украины Алексей Арестович. В атаке погибло до нескольких сотен русских солдат, пишет УРА-Информ.

Теперь больше информации о проблемах россиян поступает из Харьковской области. Репортер Джек Детч сообщает со ссылкой на источники в Пентагоне, что украинцы успешно контратакуют под Харьковом. Согласно информации, размещенной корреспондентом в Twitter, украинцы оттеснили российские войска на 40 км от Харькова — второго по численности населения города Украины.

Украинское контрнаступление в этом северо-восточном районе имеет особое значение. Как пишет корреспондент, все же ссылаясь на Пентагон, взятие Харькова стало бы для России не только значимой победой в символическом плане, но и стратегически важным успехом. Захват и удержание Харькова позволит русским прорваться на Донбасс и зажать область.

Ранее мы сообщали, что Путин на 9 мая подготовил неприятный сюрприз украинцам и россиянам.