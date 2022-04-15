Потеря Москвы будет иметь последствия для боевых возможностей россии – Пентагон

Джон Кирби рассказал о ситуации в Черном море.

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Представитель Пентагона Джон Кирби заявил в четверг вечером, что потеря россией крейсера «Москва» повлияет на ее боевые возможности. Этот корабль имел решающее значение в Черном море, оценил представитель оборонного ведомства.

«Потеря крейсера «Москва», флагмана в Черном море, который затонул в четверг, — это удар по российскому флоту в этом регионе», — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет УРА-Информ.

«Это будет иметь последствия для боевых возможностей России, поскольку этот корабль был ключевым элементом в их усилиях по установлению господства в Черном море», — заявил Кирби в заявлении для CNN.

«Я даже не знаю, когда в последний раз корабль такого размера затонул во время военного противостояния», — заявил представитель Пентагона, добавив, что не может подтвердить причину пожара на борту судна.

В четверг вечером Минобороны России сообщило, что крейсер «Москва» затонул во время буксировки во время шторма. Ранее украинская армия сообщила, что судно было поражено двумя ракетами “Нептун”. В Москве эту информацию не подтвердили, утверждая, что “был пожар”.