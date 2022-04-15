Происшествия

Арестович назвал большой плюс уничтожения крейсера Москва для Украины

Советник главы Офиса президента высказал свое мнение.

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В уничтожении крейсера Москва есть еще один большой плюс, кроме того, что с него обстреливали Украину. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что затопленный крейсер обеспечивал прикрытие с воздуха для всей херсонской группировки оккупационных войск. То есть теперь там организуется брешь, которую нужно будет использовать украинским военным, пишет УРА-Информ.

Он также добавил, что корабль также должен был обеспечивать прикрытие высадки десанта в Одесской и Херсонской областях.

«Крейсер обеспечивал противовоздушную оборону для десантных войск, на его борту находилось большое количество комплексов С-300 морского базирования, поэтому «зонтик» он давал прекрасный», – отметил Арестович в интервью российскому оппозиционеру Марку Фейгину.

Он также добавил, что для Украины потеря рф крейсера хороший знак – это облегчит положение украинской авиации на Южном направлении. Однако сначала нужно “прощупать”, где именно стал слабее в этом направлении противник.

Ранее мы сообщали, что даже в Кремле подтвердили, что крейсер Москва пошел ко дну.

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