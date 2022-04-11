В ФСБ провели “чистку” из-за провала войны в Украине

В рф летят первые головы из-за того, что происходит в Украине

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В российском ФСБ была проведена “чистка” из-за провала войны в Украине. Об этом рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Он отметил, что “чистка” произошла в пятой службе ФСБ, которая занималась перед войной украинским вопросом и поставляла информацию российскому президенту Владимиру Путину о том, что происходит в Украине, пишет УРА-Информ.

Журналист в интервью Youtube-каналу “Популярная политика” отметил, что бывшего руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседу перевели в СИЗО. В тоже время в общей сложности под “чистку” попали около 150 представителей этой службы.

“Могу сказать, что значительная часть из них если не арестованы, то уже точно не работают в ФСБ. Так что чистка точно прошла. Через пару дней, надеюсь, сможем опубликовать что-то новое о судьбе этих людей”, – отметил он.

Он добавил, что телефон Беседы не работает уже на протяжении двух недель и ранее он находился под домашним арестом.

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