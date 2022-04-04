Глава Тернопольской ОГА рассказал подробности мощного взрыва в Тернополе

Владимир Труш рассказа о ситуации в городе.

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Вчера вечером, третьего апреля, Тернополь на 39 день войны впервые атаковали оккупанты. Приблизительно в 22:20 в городе был слышен взрыв.

Сегодня, четвертого апреля, местные власти прокомментировали ситуацию на специальном брифинге. Как сообщил глава области Владимир Труш благодаря работе ВСУ удалось уничтожить вражеский объект, который должен был разрушить объект критической инфраструктуры, пишет УРА-Информ.

– 39 дней войны прошли без бомбардировок. Но вчера, 3 апреля, враг совершил бомбардировки. Осколками был задет объект критической инфраструктуры. На месте происшествия работает служба ГСЧС, полиция документирует факт, – заявил Труш.

Человеческих жертв, к счастью, нет.

Однако осколками был поврежден объект критической инфраструктуры. Какой именно – не разглашать из соображений безопасности. Сообщается только, что в результате повреждений объект не работает.

– Если вы увидели упавший с неба объект – не подходите, не фотографируйте, – подчеркнул городской голова Тернополя Сергей Надал.

Правоохранители пока документируют последствия повреждений.

Ранее мы сообщали, что рф хочет призвать еще 60 тысяч солдат для войны с Украиной.