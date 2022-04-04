Политика

Россия совершила военные преступления – Макрон

Французский президент высказался о Буче.

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У нас есть «очень четкие указания» на то, что российские войска несут ответственность за военные преступления в Украине, необходимы новые санкции против России, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон France Inter.

«Сегодня у нас есть очень четкие признаки того, что военные преступления имели место. Более или менее установлено, что ответственность за них несет российская армия», — сказал Макрон. Он добавил, что виновные в преступлениях должны понести ответственность, пишет УРА-Информ.

«То, что произошло в Буче, требует нового пакета санкций и очень четких мер», — заявил президент Франции. По словам Макрона, новые ограничения должны быть согласованы с европейскими союзниками, особенно с Германией, и применяться к углю и нефти.

«Я бы не назвал Владимира Путина мясником», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что «я все еще разговариваю с президентом Путиным», — заявил политик несколько дней назад на встрече перед президентскими выборами. Таким образом, французский лидер отмежевался от позиции президента США Джо Байдена.

Ранее мы сообщали, что Джонсон заверил Зеленского в дальнейшем увеличении военной помощи.

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