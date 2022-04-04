Война в Украине: потери оккупантов по состоянию на 4 апреля

Украинские военные продолжают наносить потери противнику.

Время чтения: 37 Секунд

Сегодня, четвертого апреля генеральный штаб ВСУ опубликовал потери противника. Украинские военные продолжают уничтожать солдат и технику оккупантов.

Так за 40 дней войны украинские военные уже уничтожили приблизительно 18300 оккупантов. Также россия понесла и другие потери. В частности, было уничтожено 647 танков и 1844 бронированных машин, пишет УРА-Информ.

Также украинскими военными были уничтожены 330 артиллерийских систем и 107 РСЗО. Украинская армия также ликвидировала 54 системы ПВО и 1274 транспортных средств. Также украинскими силами было уничтожено 147 самолетов и 134 вертолеты.

Украина также уничтожила 7 кораблей/катеров и 76 цистерн с ГСМ. Было уничтожено также 92 БПЛА и 25 единиц специальной техники. Также украинская армия уничтожила четыре пусковые установки ОТРК/ТРК.

Ранее мы сообщали, что оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву и Одессе.