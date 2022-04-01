Происшествия

Это украинские вертолеты уничтожили нефтебазу в Белгороде – Бутусов

Украинский журналист сделал сенсационное заявление.

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Украинские вертолеты действительно нанесли удары по нефтебазу в российском Белгороде. Такое заявление сделал украинский журналист Юрий Бутусов.

На своей странице в Фейсбук он сообщил, что сегодня в 5.50 утра два украинских боевых вертолета Ми-24, вылетевших из Украины в российский Белгород над сверхмалых высотах, незаметно для российской противовоздушной обороны, ударом неуправляемыми ракетами уничтожили стратегически важную нефтебазу, расположенную в самом городе, пишет УРА-Информ.

“Российская противовоздушная оборона оказалась неспособной даже заметить наши вертолеты, успешно вернувшиеся на базу после выполненного задания. Это уже второй удар по району Белгорода – два дня назад Вооруженные силы уничтожили состав боеприпасов неподалеку от города”, – написал Бутусов.

Он также отметил тот факт, что президент рф и российское министерство обороны уже не раз заявляли, что полностью уничтожили украинскую авиацию, а в итоге даже оказалось, что украинская авиация громит россиян прямо в большом городе, областном центре, через который проходит логистика Западного округа ВС РФ.

Ранее мы сообщали, что в городе началась паника.

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