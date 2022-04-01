Президент Европарламента едет в Киев

Из соображений безопасности подробности поездки неизвестны.

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По словам официального представителя Роберты Метсолы Юри Лааса, президент Европарламента «выступит с посланием поддержки и надежды от имени Европейского парламента». Из соображений безопасности никаких подробностей о поездке сообщить не удалось.

«На пути в Киев», — написала Метсола в Twitter поздно вечером в четверг, отмечает УРА-Информ.

Метсола родилась в 1979 году и по образованию является юристом и впервые стала депутатом Европарламента в 2013 году. До этого она работала в постоянном представительстве своей страны при ЕС и недолгое время работала советником Верховного представителя Союза по иностранным делам Кэтрин Эштон. В 2020 году стала вице-президентом ЕР.

В 2016 году он подготовил отчет о миграционном кризисе, требуя централизованной системы ЕС для принятия заявлений о предоставлении убежища и разделения мигрантов между странами ЕС.

Роберта и ее финский муж Укко Метсола были первой парой в 2009 году, которая баллотировалась на одних и тех же выборах в Европейский парламент от двух разных государств-членов. На тот момент в ЕР попасть не удалось. У супружеской пары четверо сыновей.

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