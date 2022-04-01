Общество

Оккупанты покидают Черниговскую область: ситуация в регионе

Вячеслав Чаус рассказал, что происходит на Черниговщине.

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Российские оккупанты в действительности покидают Черниговскую область. Такое заявление сделал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем обращении.

Он отметил, что на данный момент такие действия оккупантов непонятны. В тоже время Чаус также добавил, что территориальные общины работают над восстановлением жизнедеятельности, пишет УРА-Информ.

“Сегодня очередной день, много работы. Враг, благодаря нашим Вооруженным силам, потихоньку уходит из Черниговщины, но для чего он это действительно делает, одному ему известно. Но я надеюсь, что он уходит отсюда навсегда. Даже если уходит для перегруппировки и чтоб возвратиться, мы его будем ждать с двойным “радушием”, – заявил он.

Также глава Черниговской областной военной администрации отметил, что ВСУ занимаются разминированием населённых пунктов там, где стоял враг.

Он также отметил и предупредил жителей области, что угроза авиационных и ракетных ударов врага остается.

Ранее мы сообщали, что украинские вертолеты уничтожили нефтебазу в Белгороде.

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