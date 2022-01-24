В Макеевке горела многоэтажка: есть жертвы

Инцидент произошел 23 января

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В оккупированной украинской Макеевкие на пожаре в одной из квартир девятиэтажного дома погиб человек, спасатели провели эвакуацию 24 жильцов дом. Об этом сегодня сообщили в так называемом «МЧС ДНР», передает УРА-Информ.

«Спасатели пожарно-спасательного отряда Макеевки провели эвакуацию 24 жильцов дома. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1948 года рождения», — отметили в «ведомстве».

Пожар, как известно, произошел 23 января в Червоногвардейском районе Макеевки на втором этаже многоквартирного дома по улице Западной.

Спасатели сообщили, что огонь уничтожил мебель и вещи на площади четырех квадратных метров.

Ранее сообщалось, что 20 января, на оккупированных территориях Донбасса со стороны незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.