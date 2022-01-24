«Без этого наступление начинать бессмысленно»: Гиркин дал «ценные указания» правительству РФ

Кремлю для победы над Украиной нужно «брать Киев»

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Если РФ решит провести масштабное наступление на территории украинского государства, ей больше нельзя будет ограничиваться только Донбассом. Без взятия РФ под контроль Киева решить вооруженный конфликт не удастся. Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

«Чтобы разгромить Украину, теперь уже недостаточно будет пройти до Одессы — это не так просто, на самом деле, даже до Одессы пройти. И уже за пределами Донбасса неизбежно будут действовать как минимум группы диверсантов. Рассчитывать на то, что украинские чиновники быстро перейдут на сторону российской администрации и будут хорошо исполнять свои обязанности уже невозможно… Без заранее подготовленных администраций, без готового правительства, которое российские войска могут привезти в своем обозе, без уже готовых структур, которые будут бороться с диверсантами и с бандподпольем, без всего этого и большое наступление начинать бессмысленно», — уточнил он.

Украина, как предположил Гиркин, не сдастся, даже если в РФ захватят Донбасс, Харьков и другие города.

«Пока Киев будет в руках у хунты, они будут продолжать воевать и получать подкрепление в виде десятков тысяч ЧВКшников, набранных где-нибудь в Пакистане, Афганистане и черте где, вооруженных западным оружием, получать боеприпасы, снаряжение, кормежку, доллары — все это Америка и НАТО им обязательно даст. Еще и добровольцев всяких польских понаедет, прокси», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса не исключили новых задержаний жителей «республики» украинскими силовиками.