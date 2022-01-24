Общество

«Без этого наступление начинать бессмысленно»: Гиркин дал «ценные указания» правительству РФ

Кремлю для победы над Украиной нужно «брать Киев»

Время чтения: 1 Мин. , 7 Секунд

Если РФ решит провести масштабное наступление на территории украинского государства, ей больше нельзя будет ограничиваться только Донбассом. Без взятия РФ под контроль Киева решить вооруженный конфликт не удастся. Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

«Чтобы разгромить Украину, теперь уже недостаточно будет пройти до Одессы — это не так просто, на самом деле, даже до Одессы пройти. И уже за пределами Донбасса неизбежно будут действовать как минимум группы диверсантов. Рассчитывать на то, что украинские чиновники быстро перейдут на сторону российской администрации и будут хорошо исполнять свои обязанности уже невозможно… Без заранее подготовленных администраций, без готового правительства, которое российские войска могут привезти в своем обозе, без уже готовых структур, которые будут бороться с диверсантами и с бандподпольем, без всего этого и большое наступление начинать бессмысленно», — уточнил он.

Украина, как предположил Гиркин, не сдастся, даже если в РФ захватят Донбасс, Харьков и другие города.

«Пока Киев будет в руках у хунты, они будут продолжать воевать и получать подкрепление в виде десятков тысяч ЧВКшников, набранных где-нибудь в Пакистане, Афганистане и черте где, вооруженных западным оружием, получать боеприпасы, снаряжение, кормежку, доллары — все это Америка и НАТО им обязательно даст. Еще и добровольцев всяких польских понаедет, прокси», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса не исключили новых задержаний жителей «республики» украинскими силовиками. 

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