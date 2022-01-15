Главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко уволили: озвучена причина

Он пробыл на посту главного тренера итальянской команды менее трёх месяцев с ноября 2021 года.

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Об этой информации сообщил Ukrinform, передает Ura-inform.

Звезда украинского футбола Андрей Шевченко был уволен с тренерской должности итальянского клуба «Дженоа». Данную информацию опубликовали в Twitter футбольного клуба.

Данное решение было принято на фоне неудовлетворительных выступлений в Серии А.

«Итальянский футбольный клуб «Дженоа» сообщает об увольнении с занимаемой должности тренера Андрея Шевченко. Клуб благодарит Шевченко и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы», — говорится в сообщении.

За время работы тренерского штаба под руководством Шевченко «Дженоа» выиграла всего один матч из одиннадцати, со счетом 1:0 в Кубке Италии, семь матчей закончились поражениями, также было три ничьих.

На данный момент «Дженоа» занимает девятнадцатое место в Серии А и находится в зоне вылета.

Напомним, ранее сообщалось, Андрею Шевченко пришлось покинуть тренерскую скамью Дженоа: названа причина.