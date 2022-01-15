Стало известно, почему нельзя оставлять мокрые вещи в стиральной машинке

Стиральные машины есть практически у каждого.

Время чтения: 1 Мин. , 2 Секунд

Об этой информации сообщили Segodnya, передает Ura-inform.

Так же практически каждый из нас имеет историю в жизни, когда заброшенные вещи в стиральную машину мы забывали вытащить после завершения цикла стирки. И влажная одежда лежала там как минимум одну ночь.

На первый взгляд данная ситуация кажется вполне нормальной. Но оказывается, оставлять мокрые вещи в стиральной машине надолго может оказаться очень опасным. Постиранные вещи нужно развешивать практически сразу и не оставлять его на долгое время в барабане стиральной машины. Привычка оставлять белье в машинке надолго может существенно сократить срок ее эксплуатации.

Если же влажные вещи пролежали в стиральной машине долгое время, то на барабане может быстро образоваться плесень и бактерии. И он будет постоянно влажным. Такие факторы приводят к тому, что стиральная машина может чаще ломаться, и вы будете тратиться на ремонт техники.

Помимо этого, буквально всего за одну ночь может появиться неприятный запах из барабана, который вывести, потом будет очень трудно.

В случае, сели вы забыли стирку на ночь в машинке

-Стоит запустить еще раз цикл стирки на самой высокой температуре;

-после стирки необходимо промыть барабан лимонной кислотой или содой;

-вытрите насухо все резинки в стиральной машине, чтобы не осталось никакой влаги.

Напомним, ранее сообщалось, Эксперты объяснили, почему нельзя оставлять зарядное устройство в розетке.