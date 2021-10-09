Происшествия

В результате пожара в Донецке погиб мужчина

Погиб мужчина предположительно 45−50 лет

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В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке в результате пожара погиб мужчина. Об этом рассказал в соцсетях так называемый «мэр» Донецка Алексей Кулемзин, передает УРА-Информ.

Местный глава сообщил, что пожар произошел в частном секторе по ул. Правды. Известно, что в доме № 164 в Куйбышевском районе оккупированного Донецка загорелась летняя кухня.

«В результате пожара погиб мужчина предположительно 45−50 лет. Подробная информация и причина пожара устанавливаются», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях украинского Донбасса в нечеловеческих условиях содержат граждан Украины. 

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