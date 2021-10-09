Закон об олигархах: «ЕС» будет требовать уголовной ответственности организаторов антиконституционного голосования

Процессы вокруг скандального законопроекта об олигархах нужны власти для отвлечения внимания от скандалов с офшорами

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Фракция «Европейская Солидарность» будет требовать привлечения к уголовной ответственности организаторов антиконституционного голосования за нашумевший законопроект об олигархах. Об этом заявила народный депутат «ЕС» Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала «Украина 24», передает УРА-Информ.

«К сожалению, наверняка будет желание подписать закон в том виде, который хочется видеть Банковой, независимо от того, что было принято и было проголосовано Верховной Радой. Тогда действительно наступает уголовная ответственность. Мы как фракция уже подали свои обращения в правоохранительные органы по всем нарушениям, которые были зафиксированы при принятии этого закона. Но если на это пойдет новый спикер, то, очевидно, будем обращаться и дальше», — заявила нардеп.

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