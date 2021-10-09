Технологии

Что произойдёт если погаснет Солнце: учёные сказали где смогут выжить люди

Солнце если и «выключится» человечество ощутит изменения сразу же.

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Об этой информации сообщил Focus, передает Ura-inform.

Даже после того, как Солнце погаснет Земля ещё будет оставаться тёплой на протяжении пару миллионов лет. Это сравнимо с тёплой чашкой с чаем, поставленной в холодильник, он не охладится моментально.

Но человечество будет чувствовать что всё меняется в тот же час , как погаснет звезда. Так ещё пару дней средняя температура Земли упадёт на семнадцать градусов. Ещё год спустя до –семьдесят три градуса.

На поверхности океана появится лёд, но он изолирует слои воды, которые находятся глубоко и будет препятствовать полному замерзанию океана сотнями тысяч лет. Спустя пару миллионов лет после «выключения» Солнца, на Земле можно ожидать стабильной температуру-двести сорок градусов Цельсия.

При этом выжить смогут только микроорганизмы, живущие в коре земли. Будет прекращён фотосинтез и большая часть растительного мира погибнет в течении нескольких недель. Такая же участь ожидает и животных, но падальщики, благодаря обилию пищи ещё смогут прожить некоторое время, пока мороз их не убьёт.

Примечательно, но человечество может выжить, если использовать подводный транспорт в глубинах океана, но наилучшим вариантом будут места обитания, которые содержат  ядерную или геотермальную энергию

Учёные нашли такое место на планете-Исландия. Государство острова проводит отопление практически всех домов местных жителей применяя геотермальную энергию и человечество может применять вулканическую тепловую энергию много сотен лет.

Напомним, ранее сообщалось, Жителей ОРДО предупреждают о заморозках и приближении пыльной бури с «адским» ветром.

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