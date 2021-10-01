В ОПУ предотвратили самосожжение мужчины

Причины произошедшего устанавливаются

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Вчера вечером, 30 сентября, в здании Офиса президента Украины в Киеве неизвестный мужчина попытался совершить самосожжение. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Государственной охраны.

«В здании Офиса Президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя. Помешали этому полицейские, которые потушили пламя огнетушителями», — сообщили в ведомстве.

После происшествия с мужчиной провели беседу следователи. Причины произошедшего, как уточнили в пресс-службу, до сих пор устанавливаются.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 06:00 28 сентября в оккупированном украинском Донецке горняк, что пропал во время пожара на шахте им. Засядько все еще обнаружен.