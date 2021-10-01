С сегодняшнего дня цена на электричество для большинства украинцев уменьшилась: сколько будем платить

80 % украинцев будет платить по тарифу 1,44 грн за кВт-ч

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С сегодняшнего дня, первого октября, для большинства украинцев изменится цена на электричество. Теперь они будут платить немного меньше.

Так теперь тариф на электричество при условии потребления до 250 кВт-час в месяц составит 1,44 грн за кВт-ч. Таких в Украине 80 процентов. Для всех, кто потребляет более 250 кВт-час в месяц, цена остается неизменной — 1,68 грн за весь объем потребления, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

«Новая модель ПСО дает возможность государственным компаниям стабилизировать и улучшить свое финансовое состояние. В свою очередь, это позволяет обеспечивать сниженную цену на электроэнергию для уязвимых слоев населения», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

На данный момент неизвестно, какое время будет действовать такой тариф, но сообщается, что он точно не изменится до конца отопительного сезона.

Платежки с новыми тарифами за потребленную в октябре электроэнергию граждане получат в ноябре.

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