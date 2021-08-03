Украина снова возобновит покупку электроэнергии у Беларуси и России

Все из-за отопительного сезона

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Украина в скором времени снова возобновит покупку электроэнергии у Российской Федерации и Беларуси. Украина будет вынуждена пойти на такой шаг из-за тяжелой ситуации.

Источник в Офисе президента сообщает, что Украина не будет продлевать норму по запрету закупки электроэнергии в Беларуси и России, которая действует а протяжении нескольких месяцев, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

В команде президента Украины состоялось совещание по поводу ситуации с электричеством страны. Обсуждалась подготовка к отопительному сезону.

Согласно предоставленным расчетам Украина не готова самостоятельно пройти зиму без отключения электричества населению. Таким образом, властям остается пойти только на один шаг – снова покупать электричество у Беларуси и Российской Федерации.

Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров на заседании 28 июля утвердил постановление, которым продлил до 31 августа спецобязательства отпускать населению электроэнергию по тарифу 1,68 грн / кВт-час.