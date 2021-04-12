Происшествия

Обстрел на Донбассе: в зоне ООС погиб боец ВСУ

О произошедшем сообщено представителям ОБСЕ

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В понедельник, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на временно оккупированных территориях восточной Украины в результате обстрела боевиков в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» погиб военный украинской армии. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ОТГ.

«В результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что о произошедшем обстреле было сообщено представителям ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что в результате очередного нарушения прекращения огня на временно оккупированных территориях Донбасса незаконными вооруженными формированиями, погиб военнослужащий ВСУ.

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