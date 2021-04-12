Всеобщая мобилизация в ОРДЛО: Пушилин прокомментировал ситуацию

Планируется общий призыв

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Незаконные вооруженные формирования на временно оккупированных территориях Донбасса якобы готовы противостоять угрозе со стороны ВСУ. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Глава республики» считает, что основываясь на практике 2014 года, война может начаться в любой момент. Сейчас, по словам Пушилина, в ОРДЛО идет первый призыв добровольцев. Позже планируется общий призыв.

«Сейчас идет добровольный призыв, потом мы планируем выйти безусловно на всеобщий призыв и войти в определенную колею, когда у нас к этому будет все готово. Что касается всеобщей мобилизации, я очень рассчитываю, что к этому не придет. На данный момент, нет необходимости проводить полную мобилизацию».

Ранее сообщалось, что в оккупированном украинском Донецке активно распространяются слухи о том, что так называемый «министр государственной безопасности ДНР» Владимира Павленко был снят с должности.