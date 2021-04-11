Обстрел в зоне ООС: погиб воин ВСУ

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника

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В результате очередного нарушения прекращения огня на врменно оккупированных территориях Донбасса незаконными вооруженными формированиями, погиб военнослужащий ВСУ. Об этом сообщили в ОТГ «Север», передает УРА-Информ.

«В результате прицельного обстрела со стрелкового оружия позиций украинских защитников в районе ОТГ «Север», погиб военнослужащий из состава ООС, получив пулевое ранение, не совместимое с жизнью», — сказано в сообщении.

При этом, командование ВСУ выражает искренние и глубокие соболезнования близким и родным людям погибшего героя.

Ранее сообщалось, что Резников, заверил граждан страны, что полномасштабной войны на территории восточной Украины удастся избежать.