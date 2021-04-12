COVID и пасхальные праздники: какие ограничения ждут украинцев

Решения касательно ограничительных мер на Пасху будут наработаны на протяжении недели

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На период пасхальных праздников на территории Украины могут смягчить карантинные ограничения. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УРА-Информ.

Он отметил, что сейчас для церквей и храмов предусмотрены ограничения, которые действуют в «желтой» или «красной» зонах.

«Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году», — отметил Ляшко.

При этом, власти Украины пока что не планируют закрывать церкви на пасхальные праздники. Решения касательно ограничительных мер на Пасху будут наработаны на протяжении недели.

Ранее сообщалось, что до последнего времени в Украине использовалась только вакцина одного производителя – индийский вариант AstraZeneka. В тоже врем, похоже, что в Украине начали использовать и другую вакцину.