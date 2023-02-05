В Беларуси от приграничья с Украиной внезапно отвели 12 российских вертолётов

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Об этой информации сообщил “Беларускі Гаюн”, передает Ura-inform.

Такие действия враждебное руководство называет якобы «союзными военными учениями».

Следует отметить, что по окончанию очередных учений в Беларуси авиагруппировки врага до сих пор оставались на границе. Однако сегодня стало известно, что от пограничья с Украиной внезапно отвели 12 вертолетов России.

По информации мониторинговой группы, 5 февраля в период с 9:00 до 10:30 с аэродрома «Лунинец» перебазировались 12 вертолетов России, среди которых были Ми-8 и Ми-24. Утверждают, что их переместили на аэродром «Мачулищи».

Наблюдатели также напомнили, что 19 января с аэродрома «Мачулищи» к «Лунинцу» перебросили группу из 11 вертолетов ВКС РФ, теперь они все вернулись обратно.

Напомним, ранее сообщалось, мобилизованные из РФ бунтуют и отказываются воевать в Украине,-Генштаб ВСУ.