Политика

Кто станет главой ГУР Украины: нардеп Гончаренко раскрыл имя этого человека

Родион Власов

Народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко рассказал о том, что в Украинском государстве уже есть личность, которая заменит Кирилла Буданова на должности главы Главного управления разведкой Минобороны.

Время чтения: 29 Секунд

Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что, по мнению Гончаренко, Роман Машовец является ключевым кандидатом на должность главы вышеупомянутого ведомства. В данный момент известно, что Машовец является ветераном войск специального назначения, а также военной разведки. Так же он принимал участие в создании Сил специальных операций ВСУ.

В данный момент неизвестно, что о нем думают вышестоящие лица, а также сам президент Украины Владимир Зеленский. Другие власти, в свою очередь, пока никак не комментировали информацию, предоставленную народный депутатом Гончаренко.

Как сообщалось ранее, ВВС США сбили китайский разведывательный шар у побережья Каролины (видео).

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

В Беларуси от приграничья с Украиной внезапно отвели 12 российских вертолётов

В Беларуси, у границы с Украиной с 29 апреля 2022 года наблюдается постоянное перемещение военных сил и техники российских оккупантов.

Ирина

Кулеба рассказал какие досадные неожиданности случились с Лавровым в Африке: на моей памяти это впервые

У российской дипломатии в Африке начались проблемы, которых прежде не было.

Ирина

Си дал новый приказ армии по Тайваню: глава ЦРУ сказал, что анонсировано на 2027 год

Китай считает Тайвань своей территорией. После того, как в августе прошлого года спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, китайская армия регулярно проводит учения близи острова.

Ирина

В Кремле отреагировали  на новость об усилении военной помощи Украине: важно помнить о заявлении Путина

РФ не оставила без внимания заявления США об усилении военной помощи Украине.

Ирина

Стало известно что предложила американская модель Путину в обмен на прекращение войны

Всем известен тот факт, что решение о прекращении войны стоит именно за президентом РФ Владимиром Путиным. Однако диктатор из Кремля, не торопится с его принятием.

Родион Власов

Кадырову готовят особый титул в РФ: СМИ показали фото неожиданного документа

Как известно, Глава Чеченской республики получил не самую лучшую славу за пределами Российской Федерации, однако уже появилась информация, что ему намерены дать особое звание.

Recent Post

Top Category