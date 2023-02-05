Кто станет главой ГУР Украины: нардеп Гончаренко раскрыл имя этого человека

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что, по мнению Гончаренко, Роман Машовец является ключевым кандидатом на должность главы вышеупомянутого ведомства. В данный момент известно, что Машовец является ветераном войск специального назначения, а также военной разведки. Так же он принимал участие в создании Сил специальных операций ВСУ.

В данный момент неизвестно, что о нем думают вышестоящие лица, а также сам президент Украины Владимир Зеленский. Другие власти, в свою очередь, пока никак не комментировали информацию, предоставленную народный депутатом Гончаренко.

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