Политика

Буданову готовят новую должность в Украине: Шарий сказал, кем станет глава ГУР

Родион Власов

Скандально известный блогер и глава запрещенной в Украинском государстве партии «ППШ» Анатолий Шарий рассказал о том, какая судьба сложится у двух ключевых лиц оборонных ведомств – Кирилла Буданова и Алексея Резникова.

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Об этой информации сообщил Шарий в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале политик выразил уверенность, что нынешний глава Государственного управления разведкой Минобороны Украины Буданов станет главой Министерства обороны вместо Резникова. Последний, в свою очередь, согласно информации Шария, будет заменять Рябикина на должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.  

«Малюка назначат главой Службы безопасности Украины. Клименко же станет главой Министерства внутренних дел. Зеленский с Ермаком пытаются отмазывать Резникова, прикладывая максимум усилий», – написал Шарий в конце.

Как сообщалось временем ранее, Си дал новый приказ армии по Тайваню: глава ЦРУ сказал, что анонсировано на 2027 год.

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