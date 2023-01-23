Политика

Это решающий год – Зеленский признался, для чего Запад дает Киеву вооружение

Родион Власов

Глава Украины Владимир Зеленский дал большое интервью, где рассказал то, что общественность может уже сегодня знать о ведении боевых действий против кремлевского режима.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Страна.UA», передает «УРА-Информ».

«Это решающий год, когда мы способны возвратиться к жизни в нормальных условиях», – коротко сказал Зеленский.

Затем уже речь пошла о том, для чего же коллективный Запад снабжает Вооруженные силы Украины вооружением перед весенним периодом. По словам Зеленского, существует проблема в количестве военной техники у РФ. Он утверждает, что у них тысячи танков и, действительно, ни одно государство функционально не поможет, если передаст Киеву 10-50 единиц подобной техники.

«Однако передача хоть какого-то вооружения является для нас ключевым мотиватором. Особенно для наших военных. Запад показывает, таким образом, что весь мир – с нами, с тобой, с нашими бойцами,» – заключил Зеленский.

Напомним, Киев в феврале может посетить особый гость: стало известно, кто внезапно активизировался.

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