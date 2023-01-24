Спорт

Усик уже заключил соглашение на бой: промоутер Фьюри рассказал, когда состоится«поединок века»

Родион Власов

Украинский боксёр Александр Усик принял важное решение о проведении боя с Тайсоном Фьюри. Промоутер британского спортсмена Боб Арум сообщил, что украинец уже заключил соглашение на бой с инвесторами из Саудовской Аравии.

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Теперь им предстоит договориться с Тайсоном, после чего будет официально объявлено и о месте, и дате проведения главного боя 2023-го года.

«Если все завершится тем, что бой состоится в Саудовской Аравии, тогда каждый боец заключит с саудитами свое отдельное соглашение. Представители Усика сказали мне, что у них уже есть соглашение, условия которого их устраивают. Так что теперь, если саудиты действительно заинтересованы в проведении боя, они заключат соглашение с Тайсоном»-, сказал Арум.

Касательно даты самого поединка, по словам промоутера Фьюри, то он, скорее всего, состоится позже запланированного. Поскольку бой планируется провести в Саудовской Аравии, тогда нужно уважать обычаи мусульманской страны.

«Бой состоится либо до, либо после Рамадана. Если после, то бойцам не потребуется много времени для подготовки, поскольку ни один из них не мусульманин»-заявил американский со-промоутер «Цыганского короля».

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