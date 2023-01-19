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СМИ раскрыли, что на самом деле РФ перебрасывает в цистернах в Беларусь

Родион Власов

Россия использует железнодорожные цистерны, чтобы ввести в заблуждение спутниковое и визуальное наблюдение.

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Об этой информации сообщила “Наша Нива”, передает Ura-inform.

Белорусские СМИ сообщают, что внутри цистерн, которые Россия перебрасывает в Беларусь, находятся вовсе не жидкие грузы. Российские оккупанты используют данные железнодорожные цистерны для тайной переброски своих военных.

Таким образом, Россия прибегает к манипуляциям с переброской солдат, чтобы замаскировать это от спутников, которые постоянно следят за перемещение российских войск.

Отмечается, что общее количество российских военных в Беларуси может быть больше, чем известно украинской разведке.

«Информация о переброске российских войск в цистернах свидетельствует о том, что, возможно, масштабы российского присутствия в Беларуси больше, чем предполагалось ранее», – сказано в сообщении.

Транспортируют ли страна-агрессор таким образом военную технику и боеприпасы в Беларусь, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, Запад намерен жестко ударить по РФ: в ЕС предупредили, с чем может столкнуться Кремль.

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