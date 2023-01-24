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У Зеленского прокомментировали последние увольнения: никаких «закрытых глаз»

Родион Власов

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский видит и слышит общество.

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Об этой информации сообщил в Twitter Подоляк, передает Ura-inform.

По его словам, Зеленский кадровыми решениями реагирует на ключевой запрос украинского общества – справедливость для всех.

Подоляк отметил, что решения главы украинского государства свидетельствуют, что приоритетом государства является принцип – «никаких «закрытых глаз».

«Кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства. Никаких «закрытых глаз». Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И непосредственно реагирует на ключевой общественный запрос – справедливость для всех», – написал Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, люди потеряли рассудок – Арахамия предупредил, что у Зеленского приготовили на весну.

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