У Зеленского прокомментировали последние увольнения: никаких «закрытых глаз»

Об этой информации сообщил в Twitter Подоляк, передает Ura-inform.
По его словам, Зеленский кадровыми решениями реагирует на ключевой запрос украинского общества – справедливость для всех.
Подоляк отметил, что решения главы украинского государства свидетельствуют, что приоритетом государства является принцип – «никаких «закрытых глаз».
«Кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства. Никаких «закрытых глаз». Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И непосредственно реагирует на ключевой общественный запрос – справедливость для всех», – написал Подоляк.
Напомним, ранее сообщалось, люди потеряли рассудок – Арахамия предупредил, что у Зеленского приготовили на весну.
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