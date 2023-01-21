Путин получает искаженную информацию и с запозданием о войне с Украиной: СМИ

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Об этой информации сообщил “Телеграм-канал Адвокат права”, передает Ura-inform.

Именно поэтому российский президент постоянно получает искаженную информацию и иногда с задержкой в несколько дней, отметили они.

«Перед тем, как направить доклад Путину, его печатают на принтере. Далее документ от руки подписывает руководитель подразделения. Затем посредством специальной шифровальной аппаратуры доклад зашифровывают и в таком виде через закрытые каналы связи передают в центральный аппарат ФСБ или в администрацию президента»,- объяснили представители СМИ.

По их словам, только в месте назначения документ снова расшифровывают. Электронная переписка и мессенджеры типа Signal используются для связи только на низовом уровне между оперативниками.

Напомним, ранее сообщалось, плохие новости для Путина: эксперт раскрыл, о чем начали догадываться генералы в РФ.

