Военные РФ устроили бунт: СМИ показали, что происходит в Самарской области

Время чтения: 49 Секунд

Об этой информации сообщил «24 Канал», передает «УРА-Информ».

Инцидент произошел в военной части № 59292, расположенной в Самарской области, мобилизованные заявили, что отказываются возвращаться в окопы. В этот момент начальник медицинской службы Павел Кулиев пообещал военнослужащим назначить военно-врачебную комиссию, но в то же время сам начал вносить мужчин в список на отправку на войну в Украину.

Журналисты выяснили, что вышеописанные военнослужащие – являются мобилизованными, которые прибыли с фронта и госпиталей после ранений, операций и других проблем. Сейчас их снова отправляют в зону боевых действий без военно-врачебной комиссии и любых других медицинских осмотров.

Один из мобилизованных призвал вызвать на место прокуратуру и “закончить этот дурдом”.

Звоните в прокуратуру, решим вопрос на месте. Просто чтобы было все организовано. Парни, включайте все телефоны, сейчас приедет прокуратура, мы снимем все это на видео и отправим в Москву. Потому что это будет и дальше, а этот дурдом надо заканчивать,

– сказал один из военных.

Напомним, Украина должна победить – на Западе раскрыли, что уже начали обсуждать насчет ВСУ.