Происшествия

Военные РФ устроили бунт: СМИ показали, что происходит в Самарской области

Родион Власов

Военнослужащие Российской Федерации решились на отказ от преступных приказов диктатора Владимира Путина, и устроили настоящий скандал в одной из воинских частей внутри страны.

Время чтения: 49 Секунд

Об этой информации сообщил «24 Канал», передает «УРА-Информ».

Инцидент произошел в военной части № 59292, расположенной в Самарской области, мобилизованные заявили, что отказываются возвращаться в окопы. В этот момент начальник медицинской службы Павел Кулиев пообещал военнослужащим назначить военно-врачебную комиссию, но в то же время сам начал вносить мужчин в список на отправку на войну в Украину.

Журналисты выяснили, что вышеописанные военнослужащие – являются мобилизованными, которые прибыли с фронта и госпиталей после ранений, операций и других проблем. Сейчас их снова отправляют в зону боевых действий без военно-врачебной комиссии и любых других медицинских осмотров.

Один из мобилизованных призвал вызвать на место прокуратуру и “закончить этот дурдом”.

Звоните в прокуратуру, решим вопрос на месте. Просто чтобы было все организовано. Парни, включайте все телефоны, сейчас приедет прокуратура, мы снимем все это на видео и отправим в Москву. Потому что это будет и дальше, а этот дурдом надо заканчивать,
– сказал один из военных.

Напомним, Украина должна победить – на Западе раскрыли, что уже начали обсуждать насчет ВСУ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Кремль избрал жесткую тактику по Донбассу: источник раскрыл, что говорят военным перед боем

Стало известно, как в действительности относятся к некоторым военнослужащим в Российской Федерации.

Родион Власов

Паники нет – СМИ намекнули, к чему может готовиться Москва (фото)

Как известно, недавно на территории столицы Российской Федерации разместили специальную военную технику, из-за чего поднялся шум в интернете.

Ирина

Гайдай рассказал о тяжелых боях возле Кременной: линия фронта приближается к городу

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в настоящее время продолжаются тяжелые бои у Кременной Луганской области.

Родион Власов

В Кремле снова вернулись к вопросу применения ядерного оружия: разведка «слила» данные

Британское разведывательное агентство «МИ-6» предоставило данные разведки для Офиса Президента, в которых говорится о тревожной теме.

Родион Власов

Москву начали готовить к обороне: СМИ показали, что ставят на крыши зданий (видео)

На территории Российской Федерации снова отличились достаточно странным поведением, которое зафиксировали в ряде средств массовой информации.

Родион Власов

В РФ у памятников поэтов Украины появляются неожиданные вещи: СМИ показали, что приносят люди (фото)

Как известно, многие люди в Украинском государстве испытывают ненависть ко всем жителям России, однако некоторые из них, как оказалось, чувствуют к украинцам совершенно иное.

Recent Post

Top Category