Глава Китая осудил войну в Украине: стало известно, что именно сказал Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, назвал войну «неприемлемой» в своем выступлении на 20-м ежегодном съезде своей политической организации.

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Об этом сообщил журналист Алексей Коваль в эфире «Громадского», передает «УРА-Информ».

Выяснилось, что китайский лидер выразил мнение, что война угрожает развитию всего человечества. Но, как заявил журналист, это было понятно и без него.

«В выступлении Си Цзиньпина хорошо то, что он предупредил: Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Но у него есть и обратная сторона: не было прямого осуждения агрессии Российской Федерации, совершившей военные преступления на территории Украины», – сообщил Коваль.

Затем эксперт СМИ добавил, что Пекин и лидер КНР ведут свою игру, стараясь не ссориться с Кремлем. Затем он сказал, что политологи убеждены, что такое поведение — не идеологическая солидарность с Путиным, а холодный расчет.

Напомним, Москва выдвинула ультиматум Европе: стало известно, на что рассчитывает Кремль.