Экономика

Москва выдвинула ультиматум Европе: стало известно, на что рассчитывает Кремль

Ирина

В «Газпроме» прокомментировали обсуждаемые в Европе планы по введению «потолка цен» на газ. Сам глава ведомства Алекс Миллер решил выступить с официальным заявлением насчет сложившейся ситуации.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на прямые слова Миллера в росСМИ, передает «УРА-Информ».

В самом начале было отмечено, что Российская Федерация по-прежнему сохраняет возможность оказания политического влияния в Европе за счет своих энергоресурсов. Добыча газа — традиционный инструмент российской внешней политики, которого Кремль активно избегал перед зимним сезоном.

На этот раз Москва угрожает прекратить поставки «голубого топлива» в Европу, если европейские страны согласятся ввести «ценовой потолок» на весь импортируемый газ, что сейчас обсуждается.

Введение ценовых ограничений на ввоз «голубого топлива» является «нарушением действующих контрактов и ведет к перебоям в поставках».

Глава российской монополии утверждает, что компания выполняет действующие контракты и их одностороннее нарушение недопустимо.

Напомним, РФ начала применять химическое оружие: СМИ выложили фотодоказательство.

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