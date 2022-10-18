Врачи рассказали о необычной пользе сала: подробности

Хотя сало является достаточно калорийным и холестериновым продуктом, эксперты уверяют, что при должной дозировке оно может принести организму только пользу. Оказалось, что, действительно, сало будет полезно для многих людей, которые хотят быть здоровыми.
Об этой информации сообщили специалисты из медицинского телеграм-канала «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».
В самом начале они отметили, что в сале много не только витамина D и группы В. Как выяснилось, оно богато также витаминами А и Е. Еще же сало содержит арахидоновую кислоту, необходимую для клеточных мембран и ферментов, влияющих на сокращение сердечной мышцы. Эта же кислота важна для иммунной системы и нормализации холестеринового обмена. В сале ее в 10 раз больше, чем в сливочном масле.
Тем не менее, специалисты предупредили, что продукт нужно употреблять с осторожностью людям, у которых есть лишний вес. То же самое касается людей с повышенным уровнем холестерина. Дабы выявить свою дозу сала в день специалисты рекомендуют обращаться к своим диетологам.
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