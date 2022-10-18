Врачи рассказали о необычной пользе сала: подробности

Хотя сало является достаточно калорийным и холестериновым продуктом, эксперты уверяют, что при должной дозировке оно может принести организму только пользу. Оказалось, что, действительно, сало будет полезно для многих людей, которые хотят быть здоровыми.

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Об этой информации сообщили специалисты из медицинского телеграм-канала «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

В самом начале они отметили, что в сале много не только витамина D и группы В. Как выяснилось, оно богато также витаминами А и Е. Еще же сало содержит арахидоновую кислоту, необходимую для клеточных мембран и ферментов, влияющих на сокращение сердечной мышцы. Эта же кислота важна для иммунной системы и нормализации холестеринового обмена. В сале ее в 10 раз больше, чем в сливочном масле.

Тем не менее, специалисты предупредили, что продукт нужно употреблять с осторожностью людям, у которых есть лишний вес. То же самое касается людей с повышенным уровнем холестерина. Дабы выявить свою дозу сала в день специалисты рекомендуют обращаться к своим диетологам.

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