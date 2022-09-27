ВСУ пригрозили «гауляйтеру» Мелитополя Балицкому: офицер сказал, что с ним скоро произойдет

Как известно, российские оккупанты назначили бывшего нардепа от «ОПЗЖ» Евгения Балицкого на пост главы Мелитополя. Недавно он пришел проголосовать на так называемый «референдум», на что обратили внимание ВСУ, и предупредили коллаборанта в соцсетях.

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Об этой информации сообщил полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале военнослужащий представил ролик из Мелитополя, где Балицкий голосует на «референдуме», и призывает своих соотечественников поступить аналогичным образом. Однако известно, что на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей люди крайне недовольны властью оккупантов. Их мнение и выразил представитель ВСУ.

«Балицкий решил сделать заявление об истории…Твоя история, мразь, в скором времени закончится», – пригрозил Штефан бывшему политику Украины.

К сожалению, неизвестно, что имел ввиду «Штирлиц», когда говорил об окончании истории Балицкого. Возможно, речь идет о прямом его устранении или же передачу данного лица украинскому суду.

Напомним, россияне начали брать в плен соотечественников на фронте: ВСУ раскрыли, что происходит.