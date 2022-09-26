Россияне начали брать в плен соотечественников на фронте: ВСУ раскрыли, что происходит

Вооруженные силы Украины опубликовали необычные кадры, где граждане страны-агрессора фактически пленили своих соотечественников. Что примечательно, раньше подобное происходило довольно редко.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«У нас имелись в наличии: 1 пикап, 3 рулона армированного скотча, 6 больших черных полиэтиленовых мешков…», – процитировали ВСУ бойцов легиона «Свобода России».

Известно, что вышеупомянутый легион воюет на стороне Украины чуть ли не с первых дней войны. За достаточно продолжительное время они только один раз сняли на видео, как взяли пленных.

Однако недавно бойцы представили новый фотоматериал, на котором запечатлены легионеры вместе с взятыми в плен оккупантами из ВС РФ. Как сообщалось ранее, ВСУ обратились к мобилизованным россиянам: стало известно, как люди могут спастись на войне