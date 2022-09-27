Фейгин назвал имя того, кто придет к власти в РФ после Путина: подробности

Юрист из Российской Федерации Марк Фейгин предоставил ответ на вопрос известного ведущего Евгения Киселова о том, кто из кандидатов в президенты РФ может быть хуже Владимира Путина. По его словам, такие люди, действительно, есть, и речь идет совсем не о главе Чечни Рамзане Кадырове.

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Об этой информации сообщил Фейгин во время интервью телеканалу «Фабрика Новин», передает «УРА-Информ».

Известный российский диссидент Марк Фейгин назвал имена двух наиболее очевидных кандидатов на пост президента России. По словам опытного юриста, по закону в случае внезапного ухода Путина с поста, его место должен занять премьер-министр Михаил Мишустин. Как считает правовед, это не самый плохой вариант для страны, но, скорее всего, преемником главы Кремля будет совсем другой человек.

«Это действительно происходит. Я уверен, что так и будет. Моложе Патрушева, ему 42 года, думаю, нормальное резюме, у него Гарвард (это Академия ФСБ), да еще и к министерским постам. Его могут сделать вице-премьером, а затем проложить дорогу далее. Это совершенно правильная конструкция», – сообщил в начале Фейгин.

После Марк Фейгин озвучил важный нюанс относительно возможного назначения Патрушева-младшего президентом России.

«Проблема в другом: Дмитрий Патрушев и его отец в данном случае — одно и то же». Дать власть сыну — это на самом деле дать власть отцу», – уверен Фейгин.

Затем юрист добавил, что некоторые представители структур КГБ не хотят видеть Дмитрия Патрушева во главе Кремля и объяснил причины.

“Это была пустая трата времени. Был Путин, был Патрушев. Никаких изменений, особенно для Запада. Как же можно договариваться насчет снятия санкций? О чем договариваться с Дмитрием Патрушевым?», – закончил Фейгин.

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