В Офисе президента прокомментировали взрывы в российских областях

Михаил Подоляк отреагировал на ситуацию.

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Кармой назвал происходящее в Курской, Белгородской и Воронежской областях в последняя время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Напомним, что этой ночь, 27 апреля, взрывы были зафиксированы сразу в трех соседних из Украиной областях. В частности, в Белгороде горит и дальше склад с оружием, пишет УРА-Информ.

“Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как «демилитаризация». Разоружение. В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии Рф, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее”, – написал советник главы ОП в своем телеграм канале.

Он отметил, что разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. Карма – штука жестокая.

Ранее мы сообщали, что Германия планирует отправить тяжелое вооружение в Украину.