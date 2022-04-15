Политика

Чехия передала Украинской армии реактивные системы залпового огня RM-70

Важная помощь от партнеров.

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Чешская Республика поставила Украине несколько ракетных установок и гаубиц в рамках военных поставок, которые достигли сотен миллионов долларов и будут продолжаться. Реактивные системы залпового огня РМ-70 и самоходные гаубицы 152-мм vz.77 «Дана» недавно поступили в украинскую армию со складов Чехии.

Эти РСЗО по существу являются вариантами традиционных 122-мм БМ-21 «Град», и по меньшей мере 20 из них были переданы в эксплуатацию. В Чехии есть на складах запасное оборудование, с которым знакомы украинские военные, а также оборонная промышленность, ориентированная на модернизацию и торговлю этим оружием. Это одна из самых активных стран ЕС, поддерживающих Украину, пишет УРА-Информ.

Реактивная система залпового огня RM-70 (обозначение НАТО M1972) представляет собой более тяжелую версию реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» чехословацкой армии, обеспечивающую улучшенные характеристики по сравнению с реактивной артиллерийской системой с площадным насыщением, которая была представлена ​​​​в 1971 году.

Однако характеристики РМ-70 остаются близкими к характеристикам «Града» даже по скорости и дальности полета. RM-70 Vampire представляет собой модернизированную версию, интегрированную в шасси грузовика Tatra T-815-7 с двигателем Tatra T3C V8.

DANA — это самоходная артиллерийская установка на колесах. Представленная в 1970-х годах, это была первая колесная 152-мм самоходная артиллерийская установка, поступившая на вооружение. В настоящее время она находится на вооружении в Чехии, Ливии, Польше, Грузии, Азербайджане и Словакии.

Ранее мы сообщали, что США могут передать Украине оружие, которым можно наносить удары по российским аэропортам.

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