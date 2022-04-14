Политика

Неожиданные слова Трампа: изменил свое мнение по поводу войны в Украине

Поменял свое мнение о ситуации в Украине.

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал агрессию России в Украине «геноцидом» во вчерашнем разговоре с Fox News.

Бывший хозяин Белого дома повторил утверждение, что «Россия не вторглась бы в Украину, если бы он все еще был президентом США», пишет УРА-Информ.

Первоначально Дональд Трамп осудил президента Джо Байдена за политику, которая, по его мнению, привела к рекордно высокой инфляции. Но потом сменил тему и сказал: «Теперь добавим к этому то, что происходит в Украине. Это геноцид».

Позже в разговоре Трамп повторил утверждение, что «Россия не вторглась бы в Украину, если бы он все еще был президентом США». Он подчеркнул, что США обладают более мощным ядерным арсеналом, чем Россия. – Я думаю, что через 100 лет люди оглянутся и скажут: “Как же мы отстали, что НАТО отстало?” – заключил бывший президент.

Перед лицом сообщений о преступлениях России в Украине Трамп изменил свою риторику о российской агрессии. Через несколько дней после начала войны бывший президент США назвал Владимира Путина «гениальным стратегом». – Меня спросили, мудр ли Путин. Да, Путин был умным. Я думал, он будет вести переговоры. Это адский способ договориться, поставить 200 тысяч солдаты на границе, сказал он. При этом он признал, что российский президент совершил «большую ошибку», напав на другую страну и ее народ.

Ранее мы сообщали, что США могут передать Украине оружие, которым можно наносить удары по российским аэропортам.

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