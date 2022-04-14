В рф снова взрывы: теперь в Брянской области (ВИДЕО)

Снова обвиняют Украину.
Взрывы слышны теперь не только в Украине, но и в российской федерации. Ранее сообщалось о взрывах в Белгородской области, а теперь сообщают о происшествии подобного масштаба в Брянской области.
Так российские СМИ сообщают об обстреле населенного пункта Климово в Брянской области. В сети публикуются соответствующие видео, на которых виден дым от, предположительно, ракетных ударов, пишет УРА-Информ.
В обстреле уже обвинили Украину, но все помнят, что на территории приграничных областей готовились теракты с целью дискредитации Украины.
Позже российскими СМИ было опубликовано следующее: “Пункт пропуска “Новые Юрковичи” в Брянской области обстрелян с территории Украины, повреждены 2 автомобиля, принадлежащие беженцам, сообщили в ФСБ. По данным пограничников, пострадавших нет, после минометного обстрела пункт продолжает работать”.
Стоит добавить, что дым на видео не очень похож на обстрел, а больше на ракету.
Ранее мы сообщали, что США могут передать Украине оружие, которым можно наносить удары по российским аэропортам.
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