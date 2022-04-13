Общество

Арестович рассказал об успешной операции в Мариуполе: что произошло

Украинские военные провели блестящую операцию.

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Украинские военные провели блестящую операцию в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного манёвра прорвались на соединение с полком «Азов», который профессионально обеспечил это мероприятие, пишет УРА-Информ.

Арестович отметил, что благодаря таким действиям ситуация в Мариуполе улучшилась и назвал три признака этого. Он заявил, что «Азов» получил существенное подкрепление. 36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс, а защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны.

“В общем, система обороны города приросла и укрепилась. Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твёрдо сохраняют управление войсками. Давайте и мы не терять. Армия знает, что делает”, – заявил Арестович.

Ранее в Азове рассказали о состоянии людей, попавших под действие неизвестного яда.

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